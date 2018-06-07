Путин рассказал, как долго продолжатся обвинения в адрес России

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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, как долго страны Запада продолжат выдвигать обвинения против России. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, санкции и другие ограничительные меры направлены на то, чтобы сдерживать развитие России. Прибегающие к ним страны видят в российской стороне конкурента и угрозу. Путин отметил ошибочность такого подхода.

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«Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить взаимодействие», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что для мировой экономики такой подходит будет позитивным. Путин подчеркнул, что понимание неправильности такого подхода приходит к партнерам России. Президент сказал, что санкции прекратятся, когда партнеры поймут, что такие меры являются неэффективными и вредными для всех.

Ранее Путин рассказал, какая полоса у России: черная или белая.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».