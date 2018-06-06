Путин: сторонники США сейчас сами страдают от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто под давлением Вашингтона применял меры к России, теперь могут почувствовать их на себе, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что Россию не пугают никакие ограничения.

«Исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу́ и эти санкции применяют», — отметил он.

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Он обратил внимание на то, что те, кто пошел на поводу у Вашингтона, сами начинают страдать от того, что США начинают применять меры и в отношении этих стран.

Ранее Путин рассказал, кто заинтересован в отмене санкций.