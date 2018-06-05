Грузия разорвала дипотношения с Сирией

Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией и уведомила об этом ООН. Об этом говорится в заявлении грузинского МИДа.

Ведомство отмечает, что власти страны прекратили действие соглашения о дипломатических отношениях между Грузией и Сирией от 18 мая 1993 года.

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«Официальная нота МИД Грузии о разрыве дипотношений между двумя странами была передана 1 июня 2018 года дипломатическим представительствам Сирийской Арабской Республики в Организации Объединенных Наций и в Арабской Республике Египет», — уведомляет МИД.

По данным ведомства, постпред Грузии при ООН также уведомил генсека организации о данном решении.

Грузия решила разорвать дипотношения с Сирией 29 мая после того, как Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.