Путин: Европа заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Россией

Президент Владимир Путин заявил, что «европейские друзья» России заинтересованы в восстановлении работы в полноформатном масштабе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский президент отметил, что Россия готова к совместной работе с европейскими странами. По его словам, в данный момент такая работа «возрождается». Также Путин добавил, что у российских представителей идут диалоги с представителями Брюсселя по нескольким направлениям. Президент подчеркнул, что данные обсуждения проходят «очень конструктивно, хотя и непросто».

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«Повторяю, в восстановлении работы в полноформатном масштабе заинтересована не только Россия, но и наши европейские друзья», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что до недавнего времени с Европой работал набор механизмов и инструментов взаимодействия, однако в данный момент он «свернут» по инициативе европейской стороны.

Данное заявление Путин сделал по итогам встречи с австрийским президентом Александером ван дер Белленом.