Путин ответил на вопрос, царь ли он

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Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF ответил на вопрос о том, что он якобы царь России.

Интервью опубликовано на сайте Кремля.

«Вы уже в течение 18 лет президент или премьер-министр. Некоторые говорят, что Вы якобы здесь царь. Верно ли это?», — спросил ведущий Армин Вольф.

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Путин ответил, что данное утверждение не соответствует действительности.

«Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции. В нашей Конституции прописано – по‑моему, так же как в Конституции Австрии: два срока подряд, не больше, президент может избираться. Поэтому после двух легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять Конституцию и перешел на другую позицию, работал председателем правительства Российской Федерации. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошел через выборы, выборы выиграл. У нас сегодня один срок президента, по‑моему, так же как у вас, – шесть лет», — рассказал он.

Также Путин ответил на вопрос о пожизненном президентстве.