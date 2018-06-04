Путин объяснил, почему встреча с Трампом еще не состоялась

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Российский президент Владимир Путин объяснил, почему встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом до сих пор не состоялась. Об этом сообщает ORF.

По словам Путина, такой вопрос нужно адресовать американской стороне.

«На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в вопросе организации двусторонней встречи между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом с американской стороны ощущается дефицит инициативы. По словам Пескова, в последнем телефонном разговоре между лидерами двух стран заходила речь о необходимости двустороннего контакта, но со стороны США ощущается дефицит инициативы.