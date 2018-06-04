Новый мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Победитель досрочных выборах мэра Кишинева Андрей Нэстасе обратился к русскоязычным жителям города с заявлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан, всех пригородных городов и сел. Я никогда не делил людей по национальностям, по религии, по языку, я всегда старался объединить усилия нашего общества. Уверен, что буду делать это и впредь», — сказал Нэстасе.

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По данным ЦИК, за Нэстасе проголосовали более 129 тысяч человек (52,57%), а за его конкурента Иона Чебана — около 116 тысяч (47,43%).

Ранее сообщалось, что мэр Кишинева будет избран во втором туре местных выборов, так как в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.