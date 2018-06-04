Советник Трампа рассказал об ослаблении давления на КНДР

Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу заявил, что санкции Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи не будут ослаблены в ближайшее время. Об этом сообщает Fox News.

«Со временем они могут быть ослаблены, но не сейчас», — сказал Кадлоу.

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По его словам, США ставят перед собой задачу обеспечить непрерывность переговоров с Северной Кореей.

Он также подчеркнул, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают, что для полной денуклеаризации КНДР потребуется время.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея может рассчитывать на ослабление международного давления только после шагов к денуклеаризации.