СМИ: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться на острове с дорогими отелями и казино

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ыа в Сингапуре 12 июня может состояться на острове Сентоса. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, с таким предложением выступили Соединенные Штаты. Представители Северной Кореи пока не ответили на него.

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Остров Сентоса находится в южной части Сингапура. На нем располагаются роскошные отели, казино и парки развлечений. Кроме того, подчеркивает агентство, преимуществом острова является возможность легко обеспечить высокий уровень безопасности на время проведения саммита.

Ранее The Washington Post писала, что оплата отеля для встречи Ким Чен Ына и Трампа поставила США в тупик.