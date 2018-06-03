МИД России прокомментировал попытку СБУ завербовать журналистку РИА «Новости»

МИД России призвал международное сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Накануне стало известно, что СБУ пыталась завербовать корреспондента РИА «Новости» в Литве Ирину Высокович. По ее словам, сотрудники спецслужбы вынудили ее подписать бумагу о готовности сотрудничать.

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«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — отреагировали в российском МИДе.

МИД призвал международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на этот инцидент.