МИД России прокомментировал попытку СБУ завербовать журналистку РИА «Новости»

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

МИД России призвал международное сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать журналистку РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Накануне стало известно, что СБУ пыталась завербовать корреспондента РИА «Новости» в Литве Ирину Высокович. По ее словам, сотрудники спецслужбы вынудили ее подписать бумагу о готовности сотрудничать.

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«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — отреагировали в российском МИДе.

МИД призвал международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на этот инцидент.