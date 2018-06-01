Путин на «прямой линии» пообщается с губернаторами

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» будет поддерживать связь с губернаторами регионов и членами правительства. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что связь будет поддерживаться в режиме видеоконференции.

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«Частично я могу это подтвердить, действительно», — сказал Песков.

В пресс-службах руководителей регионов заявляли, что во время «прямой линии» губернаторы будут находиться на рабочих местах, чтобы иметь возможность оперативно обсудить с президентом вопросы, поступающие от граждан.

Ранее сообщалось, что для эфира «прямой линии» с президентом отберут вопросы из социальной сети «Одноклассники».