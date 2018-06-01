США пригрозили использовать вето против резолюции о помощи палестинцам

В Совбезе ООН после угрозы США о наложении вето не состоялось голосование по проекту резолюции, предполагающей помощь палестинцам, передает РИА «Новости».

Отмечается, что голосование по предложенному Кувейтом проекту резолюции должно было состояться 30 мая, но этого не произошло. В документе выражена обеспокоенность в связи с гибелью более 100 палестинцев из-за эскалации насилия. Кроме того, осуждается «чрезмерное использование силы» в отношении палестинцев со стороны Израиля.

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Постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что американская сторона использует свое право постоянного члена СБ ООН и наложит вето на резолюцию, поскольку проект резолюции подрывает усилия по установлению мира в ближневосточном регионе, а его формулировки являются «морально обанкротившимся однобоким подходом».

Как отмечается, несмотря на возможность вето, голосование может состояться 5 июня.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем находится в тупике и в данный момент происходит «обвальная деградация обстановки».