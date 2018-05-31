Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Северную Корею подарил главе КНДР Ким Чен Ыну расписную шкатулку, передает РИА «Новости».

Лавров сделал подарок после того, как они вышли из кабинета, где проходили переговоры.

«Я надеюсь, вам нравится», — сказал Лавров.

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Министр также рассказал о предназначении подарка.

«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», — пошутил Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В четверг, 31 мая министр иностранных дел России прибыл в Пхеньян с дипломатическим визитом. Также ранее сообщалось, что Лавров назвал способ решения ядерного кризиса на Корейском полуострове.