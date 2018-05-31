Лавров передал Ким Чен Ыну привет от Путина и пригласил в Россию

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну привет от российского президента Владимира Путина, сообщается на сайте МИДа.

В четверг, 31 мая, Лавров посетил Пхеньян, где провел встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, после чего был принят Ким Чен Ыном.

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«Президент России очень ценит добрые слова, которые Вы высказали в своем послании по случаю его избрания на очередной президентский срок. Он передает Вам самый теплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с Вашим участием», — сказал Лавров.

Он также пригласил северокорейского лидера в Россию.

«Будем Вам очень рады», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с Ким Чен Ыном.