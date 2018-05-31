Глава приморского Партизанска ушел в отставку из-за жалоб на свою работу

Первый заместитель главы администрации Партизанска Николай Кодин заявил, что глава городского округа Александр Зражевский принял решение сложить полномочия, передает РИА «Новости».

«Глава Партизанска Александр Зражевский сложил полномочия… Отставка главы стала следствием политики врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах», — сказал Кодин.

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Он добавил, что во время поездки Тарасенко в муниципалитет в марте нынешнего года, врио губернатора высказали большое количество жалоб на главу администрации Партизанска. В частности, его критиковали за состояние дорог, работу коммунальных служб и состояние жилищного фонда.

Ранее власти Приморья заявили, что выборы губернатора региона состоятся 9 сентября этого года.