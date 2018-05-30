Стала известна дата визита Лаврова в КНДР

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров совершит официальный визит в Северную Корею 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа.

Как отмечается, во время переговоров речь пойдет об актуальных вопросах двусторонней повестки. Кроме того, будет обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, а также основные региональные и международные вопросы.

Реклама

«31 мая состоится официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в КНДР сообщили о скором визите Лаврова.