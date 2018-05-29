МИД выразил соболезнования родным и близким Бабченко

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Министерство иностранных дел России в своем фейсбуке выразило соболезнования родным и близким журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве.

«По поступающей из Киева информации, сегодня в результате вооруженного нападения в Киеве убит российский гражданин, журналист А.А.Бабченко, постоянно проживавший на Украине. Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растет, а их расследования не приводят к наказанию преступников», — говорится в тексте официального сообщения.

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Министерство также потребовало от властей Украины приложить все усилия для оперативного расследования убийства. Также дипломаты заявили, что рассчитывают на контроль расследования со стороны международных инстанций и неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что на Украине завели дело после убийства Бабченко.