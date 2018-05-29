Стала известна дата встречи Трампа и Абэ перед саммитом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу 7 июня перед саммитом США и КНДР, написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем твиттере.

«Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Синдзо Абэ встретятся 7 июня в Белом доме», — написала Сандерс.

Реклама

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают «активную подготовку» ко встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, предположительно, пройдет 12 июня в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что Трамп и Абэ договорились встретиться перед саммитом США и КНДР. По мнению японского лидера, данная встреча необходима, чтобы саммит оказался «значимым».