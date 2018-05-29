Глава МИД ФРГ объяснил необходимость тесного диалога с Россией

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкая сторона озабочена ситуацией в восточной Украине и считает, что для урегулирования ситуации в регионе нужны новые импульсы. Текст речи Мааса на «Саммите глобальных решений» размещен на сайте ведомства.

По словам Мааса, после пяти лет, в течение которых продолжались боевые действия, для реализации Минских соглашений нужна новая динамика.

Реклама

«Поэтому я договорился о консультациях на уровне глав МИД с министром иностранных дел России Лавровым, так как без тесного диалога с Россией получится мало чего добиться не только на Украине, но и в других кризисах», — сказал Маас.

Он добавил, что в данном случае важен не диалог ради диалога, а достижение результатов.

Ранее Маас заявил, что США и Европа в данный момент не могут найти компромиссного решения по ядерной сделке с Ираном.