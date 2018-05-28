Врио главы Якутии пообещал оправдать доверие

Назначенный врио главы Якутии Айсен Николаев заявил, что сделает все возможное для оправдания оказанного ему доверия. Об этом Николаев написал на своей странице в Instagram.

«Решение Президента России Владимира Владимировича Путина — это самое высокое доверие и огромная ответственность. Ответственность, в первую очередь, перед жителями Республики Саха (Якутия). Сделаю все возможное, чтобы это доверие и ответственность оправдать», — отметил Николаев.

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Он отметил, что якутяне делали многое для успеха России на протяжении истории, и сейчас они также готовы внести свой вклад в достижение задач, поставленных президентом.

«Якутяне живут и трудятся в самом суровом в мире климате, в экстремальных условиях Севера. Но никогда мы не теряем оптимизма и жизнелюбия даже в эти дни, когда наши великие северные реки показывают свой крутой нрав», — добавил Николаев.

Ранее сообщалось, что Айсен Николаев провел встречу с Владимиром Путиным.