Балицкий: в городе Запорожье из-за зверств ТЦК мужчин практически не осталось
В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье практически не осталось мужчин, так как там «зверствует» ТЦК (военкоматы). Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В Запорожье мужчин вообще практически нет. Это из той информации, что мы имеем от коммуникации с тем берегом. Зверствует ТЦК, по-другому не скажешь», — сказал он.

Балицкий отметил, что в городе есть нарушения всех человеческих прав, «не говоря уже о законах бывшей Украины».

17 марта украинский Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что в Одессе сотрудники территориального центра комплектования силой мобилизовали глухонемого мужчину.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026 года министр обороны страны Михаил Федоров заявил, что число уклоняющихся от службы в стране достигло двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее на Украине толпа напала на сотрудников ТЦК и полиции.

 
