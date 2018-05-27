Помпео прокомментировал освобождение задержанного в Венесуэле гражданина США

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере заявил, что после освобождения задержанного в Венесуэле гражданина Соединенных Штатов, политика Вашингтона в отношении Каракаса не изменится.

«Мы приветствуем освобождение американцев в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы не изменится», — написал Помпео.

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По его словам, Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы и его попытки «вернуть демократию».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Венесуэлы освободило задержанного гражданина Соединенных Штатов.

Как отмечалось, вице-президент США Майк Пенс также подтвердил освобождение американца в Венесуэле.