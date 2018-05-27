Трамп рассказал об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что правительство Венесуэлы освободило ранее задержанного гражданина Соединенных Штатов.

«Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы», — написал Трамп.

Он также добавил, что «хорошие люди из штата Юта будут в восторге».

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В свою очередь вице-президент США Майк Пенс в твиттере подтвердил освобождение гражданина США в Венесуэле.

По его словам, он уже вернулся в США и встретился со своей семьей.

Пенс также подчеркнул, что Соединенные Штаты снимут санкции с Венесуэлы, только когда в страну «вернется демократия».

Ранее сообщалось, что в США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы.