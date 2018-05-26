США отправят делегацию в Сингапур для подготовки саммита с КНДР

Белый дом отправит делегацию для подготовки саммита между США и КНДР, несмотря на слова американского президента Дональда Трампа об его отмене. Об этом сообщает Associated Press.

«Команда [из Белого дома] отправится в Сингапур по графику, чтобы подготовиться, если саммит все-таки состоится», — сказала пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.

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24 мая Трамп заявил, что из-за «открытой враждебности» Пхеньяна он считает неуместным проведение саммита 12 июня. В связи с этим он отказался встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, о чем уведомил его в письме.

Позднее президент Соединенных Штатов отметил, что Белый дом возобновил диалог с Пхеньяном, и допустил, что отмененная прежде встреча с северокорейским лидером все еще может состояться.