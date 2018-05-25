Британию попросили прекратить немотивированные задержания россиян

Российское посольство обратилось с официальным обращением к властям Великобритании с призывом исключить предвзятое отношение пограничной службы и полиции к россиянам, передает РИА «Новости».

«В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам, посольство официально обратилось к британской стороне с целью исключить подобную практику, которая, по нашему мнению, может указывать на наличие дискриминационной составляющей в отношении россиян в аэропортах Великобритании», — заявили в посольстве.

Дипломаты также обратились к россиянам с призывом обращаться в посольство в Лондоне и генконсульство в Эдинбурге в случае возникновения проблем подобного рода.