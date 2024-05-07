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По всей Москве усилят контроль за таксистами в праздники

По всей Москве 9-12 мая будут усиленно проверять автомобили такси

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Shutterstock

В Москве инспекторы МАДИ в период праздников усилят контроль за водителями такси. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Каждый водитель такси должен проходить медосмотр и проводить техконтроль автомобиля перед выездом. Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП. Усиленные проверки помогают сделать водителей более ответственными, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее и безопаснее», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Усиленные проверки будут проходить с 9 по 12 мая. Отмечается, что для их проведения по всей столице увеличат число специальных точек. Если окажется, что таксист не прошел медосмотр или не провел техконтроль авто перед работой, то его машину могут отправить на спецстоянку.

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