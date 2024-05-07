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Суд вынес приговор Владимиру Высоцкому

Военный суд вынес приговор военнослужащему Высоцкому за оставление службы

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Shutterstock

В Новосибирске вынесен приговор военнослужащему по имени Владимир Высоцкий. Его признали виновным в самовольном оставлении воинской части с целью уклонения от службы, сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

В публикации отмечается, что 24 декабря 2022 года военнослужащий Владимир Высоцкий самовольно оставил воинскую часть и отправился домой.

«Не имея намерения возвращаться в воинскую часть, а также приступать к исполнению обязанностей военной службы, Высоцкий проводил время по своему усмотрению, трудоустраивался и неофициально подрабатывал», — сообщает пресс-служба военного суда.

В таком режиме он прожил почти год. Через 11 месяцев, 22 ноября 2023 года, Высоцкий добровольно явился в военный комиссариат. После чего было заведено уголовное дело.

По результатам слушаний суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В конце апреля схожее дело рассматривалось военным судом в Хакасии. Житель Абакана, проходивший службу в Москве, без разрешения руководства вернулся в родной город. Его разыскали и осудили по статье за дезертирство.

Ранее сообщалось, что дезертир из Екатеринбурга прятался на Конном полуострове.

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