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В МИД РФ не исключили удара по военным объектам Британии

Захарова: РФ может ударить по военным объектам Британии при реализации ее угроз

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия в случае реализации угроз британских властей об обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) английским оружием территории РФ имеет право на удар по объектам Соединенного Королевства. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, <…> оставляет за собой право отвечать соответствующим образом», — отметила дипломат.

Она уточнила, что целью могут стать британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами.

Захарова сочла высказывание министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, что Лондон признает легитимным использование британского вооружения ВСУ для нанесения ударов по территории РФ, «чем-то абсолютно безумным». По ее словам это алогичное заявление, так как в Британии говорили «буквально противоположное» не так давно.

Она напомнила, что реплика Кэмерона сначала появилось на лентах британского информационного агентства, провисела там два часа и была изъята, а через несколько часов цитату вернули обратно.

Ранее в МИД РФ резко высказались о дипломатах Запада, бойкотирующих инаугурацию Путина.

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