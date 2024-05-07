В Одесской области произошли взрывы

В Черноморске Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Главком».

Подробности не уточняются. Местные власти ситуацию пока не комментируют.

В данный момент в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях действует воздушная тревога.

7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его мнению, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Владимира Зеленского «подписания необходимых бумаг».

5 мая министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили украинский склад с ракетным вооружением в Одессе. В оборонном ведомстве отметили, что объект удалось поразить благодаря совместной работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. На складе находилось вооружение западного производства.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.