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Кинокритик оценил актерскую игру Киркорова

Кинокритик Шпагин заявил, что Киркорову не стоит играть хороших парней

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокритик и журналист Александр Шпагин заявил в беседе с NEWS.ru, что актерская игра артиста Филиппа Киркорова зависит от его роли.

Шпагин считает, что у Киркорова плохо получается играть положительных и хороших парней. По его мнению, певцу такое «не идет».

Шпагин уверен, что Киркоров прекрасно начал свою актерскую карьеру. Он похвалил певца в сериале «Салон красоты», назвав его игру великолепной. Тогда кинокритик подумал, что из исполнителя вышел хороший и органичный актер.

«Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана. Последнее время он стал играть очень гомосексуальными интонациями, манерно. А когда человек впадает в такую голубую манерность, как это было с Богатыревым, например, то он теряется, как актер», — отметил кинокритик .

В мае Киркоров рассказал, что сыграет главную роль в полнометражном фильме. Артист не стал раскрывать других подробностей о проекте, однако указал, что съемки начнутся летом.

Ранее адвокат Славы рассказала, что Киркоров снова «зашел не в ту дверь».

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