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Пожарные спасли подростка, упавшего в заброшенную ракетную шахту

Inside Edition: в США спасли подростка, провалившегося в заброшенную ракетную шахту

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Arapahoe Sheriff Office

В США пожарные спасли подростка, упавшего в заброшенную ракетную шахту, пишет Inside Edition.

Как рассказали в полиции, подросток вместе с друзьями забрался ночью в заброшенный бункер и провалился в ракетную шахту, пролетев 10 метров. Приятели сами позвонили в службу спасения и сообщили о случившемся. Специалисты были на месте примерно через полчаса.

Начальник пожарной охраны Рич Соломон выступил на пресс-конференции и сказал, что это была одна из самых сложных спасательных операций за его карьеру.

«Это искореженный металл, это обвалившиеся отверстия, повсюду куски бетона. Это замкнутое пространство. Там застоявшаяся вода», — прокомментировал он.

По данным властей штата Колорадо, где произошел инцидент, ракетная шахта является заброшенной более 50 лет.

Ранее пожарные спасли собаку с застрявшей в автомобильном колесе головой.

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