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Мировая торговля нарастит обороты после прошлогоднего спада

Международные организации предрекают подъем мировой торговли на 2% в 2024 году

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ntv.com.tr

Международные организации прогнозируют резкий рост мировых торговых потоков в 2024 году после спада прошлого года, вызванного высокой инфляцией, ростом ставок и низким спросом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на мнения экспертов из международных организаций.

Как следует из прогнозов ОЭСР, МВФ и ВТО, подъем обусловлен восстановлением экономики США и Китая.

По оценкам ОЭСР, мировая торговля товарами и услугами вырастет на 2,3% в этом году и на 3,3% в следующем после роста всего на 1% в 2023 году.

«Мы видим достаточно позитивные сдвиги в мировой торговле в этом и следующем году», — отметила главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли.

Она объяснила, что многое связано с «циклическим восстановлением» торговли на фоне общего оживления экономической активности. По ее словам, Китай и страны Восточной Азии станут крупными драйверами подъема.

Рост торговли уже помог увеличить ВВП ведущих экономик ЕС в 1 квартале 2024 года. Так, экспорт Германии в марте вырос на 0,9%, а за квартал — на 3,2%, импорт поднялся на 0,3% и 1,7% соответственно.

«Мы ожидали восстановления внешней торговли еврозоны в этом году, однако экспорт восстановился раньше прогнозов», — сказал экономист Berenberg Саломон Фидлер.

В МВФ также ожидают роста объемов мировой торговли на 3% в 2024 году. ВТО прогнозирует увеличение торговли товарами на 2,6% после падения на 1,2% годом ранее.

До этого стало известно, что Китай продолжил скупать золото рекордными темпами.

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