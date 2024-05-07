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Россиянка пожаловалась в Генпрокуратуру на соседа, который разводит свиней

Жительница Северной Осетии обратилась в Генпрокуратуру из-за соседских свиней

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Жительница Северной Осетии подала в Генпрокуратуру жалобу на соседа, который разводит свиней. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

По словам Кубуры Бузаровой, живущей в селе Ольгинское, сосед Алан Саламов давно разводит свиней и слышать не хочет о неудобствах местных жителей. Бузарова жалуется на неприятные запахи и вечно затоптанный огород, а также говорит, что боится выпускать на улицу детей. Она живет поблизости уже восемь лет и не раз обращалась к фермеру с просьбами ограничить животных в свободе, но мужчина проигнорировал не только ее, но и главу села Тимура Кокаева. Тот тоже знает о проблеме и даже отправлял к Саламову участкового, но решить ее не смог.

Теперь Бузарова пытается привлечь к делу Генпрокуратуру РФ. При этом Алан Саламов утверждает, что претензии его соседки носят исключительно религиозный характер. Кроме того, мужчина заметил, что уже сократил поголовье после прошлогодней проверки надзорных ведомств.

«Она ко мне приходила, говорила, что держать их — это грех. Все в селе содержат скот. Я его продаю, в этом году я значительно сократил численность поголовья и устранил все нарушения. Но я их не могу истребить сию секунду, как она хочет. На данный момент у меня маток больше нет», — заявил Алан.

Ранее воронежцы пожаловались на агрессивную местную жительницу, которая гуляет с бойцовой собакой без намордника.

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