Украина не построила оборонительные сооружения на западе от Авдеевки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале народный депутат, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Фортификации за Авдеевкой не построил ни главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко, ни главком ВСУ Руслан Хомчак, ни Валерий Залужный, ни Александр Сырский», — заявила она.

2 мая Вооруженные силы Украины оставили позиции вблизи населенного пункта Архангельское под Авдеевкой ДНР.

В этот же день представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска контролируют часть поселка Очеретино, который расположен под Авдеевкой в Донецкой народной республике.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сказал, что власти Донецкой народной республики в ближайшие дни собираются запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой.

Ранее в Австрии признали невозможность ВСУ противостоять российским атакам.