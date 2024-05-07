Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде сообщили об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой

Нардеп Украины Безуглая: на западе от Авдеевки нет оборонительных сооружений

close
100%
«Mariana»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mariana»

Украина не построила оборонительные сооружения на западе от Авдеевки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале народный депутат, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Фортификации за Авдеевкой не построил ни главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко, ни главком ВСУ Руслан Хомчак, ни Валерий Залужный, ни Александр Сырский», — заявила она.

2 мая Вооруженные силы Украины оставили позиции вблизи населенного пункта Архангельское под Авдеевкой ДНР.

В этот же день представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска контролируют часть поселка Очеретино, который расположен под Авдеевкой в Донецкой народной республике.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сказал, что власти Донецкой народной республики в ближайшие дни собираются запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой.

Ранее в Австрии признали невозможность ВСУ противостоять российским атакам.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами