Аргентина может экстрадировать россиянина Чуркина на Украину

В Аргентине начался суд по экстрадиции гражданина России Игоря Чуркина на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства», — рассказал адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

До этого Рубилар заявил, что Национальная комиссия по беженству Аргентины приняла к рассмотрению документы по запросу о предоставлении убежища Чуркину, объявленному в розыск Украиной. По словам защитника, с получением этой бумаги его клиент уже обладает «статусом беженца». Рубилар добавил, что в течение месяца россиянин должен будет пройти собеседование.

6 февраля заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова сообщила, что Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

30 января полиция Аргентины задержала Чуркина по запросу Киева. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что россиянин якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Ранее в Аргентине задержали владельца типографии нацистской литературы.