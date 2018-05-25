Путин ответил на вопрос про следующий президентский срок

Президент России Владимир Путин заявил, что твердо придерживается положений российской Конституции, которая не разрешает избираться на пост президента более двух сроков подряд, передает РИА «Новости».

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. И сейчас у меня второй срок. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем», — сказа Путин.

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Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств.

Ранее сообщалось, что Путин назвал провокатором модератора на ПМЭФ из-за вопроса о Трампе.