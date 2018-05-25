В разговоре с главой МИД Южной Кореи Помпео подчеркнул готовность США к диалогу с КНДР

Глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Гён Хва по телефону обсудила со своим американским коллегой Майком Помпео отмену встречи президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Южной Кореи.

Отмечается, что во время разговора Помпео изложил позицию американской стороны и подчеркнул готовность США к возобновлению диалога с КНДР.

Реклама

Кан Гён Хва выразила сожаление в связи с отменой саммита между лидерами КНДР и США, поскольку он «сыграл бы важную роль в установлении прочного мира на Корейском полуострове». Она также предложила продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску путей для диалога с Северной Кореей.

Ранее Белый дом назвал причину отказа от встречи с Ким Чен Ыном.