Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына провести прямые переговоры

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал американского лидера Дональда Трампа и главу Северной Кореи Ким Чен Ына провести прямые переговоры. Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, Мун Чжэ Ин выразил «глубокое сожаление» в связи с отменой встречи на высшем уровне лидеров США и КНДР.

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«Денуклеаризация Корейского полуострова и установление мира — это историческая задача, от которой нельзя отказаться и которую нельзя отложить», — добавил президент Южной Кореи.

При этом Мун Чжэ Ин также призвал к прямым переговорам между Трампом и Кимом.

24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.