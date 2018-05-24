Генсек ООН озабочен отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал отмену встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.

«Я очень озабочен отменой запланированного в Сингапуре саммита между президентом США и лидером КНДР. Я призываю стороны продолжать диалог», — сказал Гутерреш.

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По его словам, диалог между двумя лидерами необходим для полной денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Белый дом назвал причину отказа от встречи с Ким Чен Ыном.

24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.