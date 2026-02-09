СК Красноярского края раскрыл причины возобновления поисков Усольцевых зимой

Возобновление поисков семьи Усольцевых, которые пропали осенью 2025 года в лесу Красноярского края, осуществлялось в плановом режиме с целью обследования определенной территории. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

«Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию», — сказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, поисково-спасательный отряд «Спасатель» провел соответствующие мероприятия 30 и 31 января, однако поиски семьи не принесли результатов.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. Управление МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

