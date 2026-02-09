В кабмине Британии допустили отставку Стармера до конца недели из-за скандала

Будущее британского премьера Кира Стармера из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США под вопросом, передает Bloomberg.

По словам анонимных источников, некоторые работники канцелярии на Даунинг-стрит (там находится официальная резиденция британского премьера. — «Газета.Ru») в частном порядке призвали членов кабмина Соединенного Королевства убедить премьера подать в отставку или пригрозить своими увольнениями, если Стармер не оставит пост. По словам одного из помощников министра в правительстве, шансы, что премьер-министр продержится до конца недели, составляют 50 на 50.

Другой источник сообщил, что сам Стармер размышлял над тем, сможет ли продолжать работу после увольнения главы своего аппарата Моргана Максуини. Именно он организовал триумфальную победу партии премьер-министра на выборах 2024 года.

«Даже если Стармеру удастся пережить шумиху вокруг Мандельсона (в феврале прошлого года Питер Мандельсон стал послом Британии в США, но был уволен в сентябре, когда появились данные о том, что он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном. — «Газета.Ru») и требование привлечения его к ответственности, в ближайшие недели его положение окажется под угрозой», — отмечает Bloomberg.

Накануне глава аппарата премьера Британии Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США. В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини пытается спасти премьер-министра.

