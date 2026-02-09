Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В кабмине Британии допустили отставку Стармера до конца недели из-за скандала

Bloomberg: Стармер может подать в отставку до конца недели
Alastair Grant/Reuters

Будущее британского премьера Кира Стармера из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США под вопросом, передает Bloomberg.

По словам анонимных источников, некоторые работники канцелярии на Даунинг-стрит (там находится официальная резиденция британского премьера. — «Газета.Ru») в частном порядке призвали членов кабмина Соединенного Королевства убедить премьера подать в отставку или пригрозить своими увольнениями, если Стармер не оставит пост. По словам одного из помощников министра в правительстве, шансы, что премьер-министр продержится до конца недели, составляют 50 на 50.

Другой источник сообщил, что сам Стармер размышлял над тем, сможет ли продолжать работу после увольнения главы своего аппарата Моргана Максуини. Именно он организовал триумфальную победу партии премьер-министра на выборах 2024 года.

«Даже если Стармеру удастся пережить шумиху вокруг Мандельсона (в феврале прошлого года Питер Мандельсон стал послом Британии в США, но был уволен в сентябре, когда появились данные о том, что он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном. — «Газета.Ru») и требование привлечения его к ответственности, в ближайшие недели его положение окажется под угрозой», — отмечает Bloomberg.

Накануне глава аппарата премьера Британии Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США. В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини пытается спасти премьер-министра.

Ранее главный мышелов Британии пережил шесть премьеров.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!