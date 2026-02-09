Размер шрифта
Появились апокалиптические кадры с разбитой украинской электростанции

Украинский энергохолдинг ДТЭК опубликовал кадры с разбитых электростанций и ТЭЦ
Stringer/Reuters

Украинский энергохолдинг ДТЭК показал в своих соцсетях кадры с текущим состоянием своих электростанций и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

На опубликованных материалах видны последствия воздушных ударов Вооруженных сил России.

8 февраля в пресс-службе ДТЭК сообщили, что Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии. По данным энергохолдинга, свет в стране подается на полтора-два часа в сутки. Там также отметили, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Компания «Укрэнерго» предупредила местных жителей о том, что дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ.

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность страны. Он призвал к «максимальной военной сдержанности». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Киева Кличко предупредил местных жителей об очень тяжелых днях.
 
