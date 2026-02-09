Размер шрифта
В Госдуме придумали, как помочь «колеблющимся» россиянам бросить пить

В Госдуме хотят наносить на бутылки с алкоголем изображения о вреде спиртного, передает ТАСС со ссылкой на межфракционный законопроект, подготовленный группой депутатов.

Согласно тексту документа, для этого надо будет изменить 11 статью закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что эта мера усилит предупреждение о вреде алкоголя.

«Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов не привлечет внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект шоковой терапии для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических доз», — сказал депутат.

Он добавил, что изображения помогут «колеблющимся» россиянам отказаться от спиртных напитков или минимизировать их количество.

Депутат от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Дмитрий Свищев, который тоже является автором законопроекта, считает визуальную информацию более действенным предупреждением. Кроме того, по его мнению, государство обязано создать условия, в которых здоровый выбор был бы для граждан самым легким.

В начале месяца в Нижнеломовском районе Пензенской области мужчина жестоко избил свою сожительницу, обнаружив ее в гостях за распитием спиртного вместо уборки в квартире. Пострадавшая смогла вырваться и обратилась за помощью в медучреждение, откуда поступил сигнал в полицию. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее были названы фразы, которые выдают алкоголика.
 
