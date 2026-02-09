Дочь Тутберидзе драматично проиграла медаль Олимпиады

Сборная Грузии заняла четвертое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — 2026. Команда набрала 56 очков и проиграла борьбу за бронзовые медали команде Италии (60), с которой сражалась до последнего вида — мужского одиночного катания. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

За сборную Грузии выступают пять бывших россиян. В танцах на льду Грузию представляют дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — вместе со своим супругом Глебом Смолкиным. В спортивных парах выступают бывшие россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а в женском одиночном катании — Анастасия Губанова. Единственный спортсмен сборной Грузии, который никогда не выступал за Россию, — это одиночник Ника Эгадзе. Однако он много лет тренируется в Москве у Этери Тутберидзе.

Победу в командном турнире одержала сборная США, которая набрала 69 очков. Серебро досталось Японии (68). Решающий балл команде США принес фигурист русского происхождения — Илья Малинин, который победил в произвольной программе среди мужчин-одиночников.

