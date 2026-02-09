Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Дочь Тутберидзе драматично проиграла медаль Олимпиады

Сборная США выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026
Amanda Perobelli/Reuters

Сборная Грузии заняла четвертое место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — 2026. Команда набрала 56 очков и проиграла борьбу за бронзовые медали команде Италии (60), с которой сражалась до последнего вида — мужского одиночного катания. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

За сборную Грузии выступают пять бывших россиян. В танцах на льду Грузию представляют дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — вместе со своим супругом Глебом Смолкиным. В спортивных парах выступают бывшие россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а в женском одиночном катании — Анастасия Губанова. Единственный спортсмен сборной Грузии, который никогда не выступал за Россию, — это одиночник Ника Эгадзе. Однако он много лет тренируется в Москве у Этери Тутберидзе.

Победу в командном турнире одержала сборная США, которая набрала 69 очков. Серебро досталось Японии (68). Решающий балл команде США принес фигурист русского происхождения — Илья Малинин, который победил в произвольной программе среди мужчин-одиночников.

Ранее американская горнолыжница перенесла операцию после падения на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!