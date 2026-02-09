Размер шрифта
Бразилия в январе значительно сократила экспорт кофе в Россию

РИА: экспорт кофе из Бразилии в Россию в январе сократился на треть
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Поставки кофе из Бразилии в Россию в январе сократились примерно на треть в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

Так, во втором месяце зимы бразильские компании экспортировали кофе в Россию на $35,7 млн, что на $16,7 млн (на 31,9%) меньше показателей января предыдущего года. При этом в декабре сумма экспорта составляла почти вдвое больше — $66,5 млн.

Среди всех импортеров бразильского кофе в январе Россия расположилась на седьмом месте по сумме закупок, опередив Нидерланды ($35,2 млн), Францию ($30,2 млн) и Канаду ($29 млн).

Первое место в рейтинге занимают Соединенные Штаты, импортировавшие бразильский кофе на сумму $166,2 млн. На второй строчке оказалась Германия с показателем в $140,6 млн, а замыкает тройку лидеров Италия, закупившая у Бразилии кофе на $87,6 млн.

Четвертым и пятым по масштабам покупателями бразильского кофе стали Япония ($77,1 млн) и Бельгия ($66,1 млн) соответственно. Турция заняла шестое место с показателем в $39,6 млн.

Ранее кофе подешевел на ожиданиях рекордного урожая в Бразилии.
 
