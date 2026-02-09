Размер шрифта
Общество

В Подмосковье мужчина пострадал во время поездки в лифте

В Жуковском мужчина получили серьезные травмы при аварии лифта
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Жуковском потерпел аварию лифт, в котором находился пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Парк-сити». Лифт во время подъема резко затормозил и находившийся внутри мужчина упал, получив серьезные травмы.

По словам жителей дома, лифты часто выходят из строя. Они пояснили, что управляющая компания провела обслуживание лифтов всего пару недель назад.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавший отправлен в медицинское учреждение.

6 февраля стало известно, что в Москве в здании на улице Лесная лифт упал с высоты девятого этажа. Отмечается, что в кабине на момент происшествия никого не было.

До этого пятилетняя девочка и ее мать пострадали при падении лифта в Подмосковье. Когда они зашли в кабину, свет погас, двери заблокировались, а кнопка вызова диспетчера отключилась. После этого они провели в заточении около 30 минут, после чего кабина начала шататься и резко полетела вверх. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, позволив людям выбраться, а затем лифт снова упал. Жильцы подали жалобы.

Ранее лифт с пассажиром внутри рухнул с восьмого этажа в Нижегородской области.
 
