Армия

Во Львовской области начались аварийные отключения света

Во Львовской области Украины ввели графики аварийного отключения электричества
Pavlo Palamarchuk/Reuters

На западе Украины во Львовской области начались аварийные отключения электричества. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале компании «Львовоблэнерго».

В нем говорится, что по распоряжению «Укрэнерго» во Львове и области введены графики аварийных отключений света.

По сведениям украинского канала «Политика страны», в населенном пункте Рясное Львовской области загорелась подстанция. Также в регионе упало давление газа.

8 февраля сообщалось, на большей части территории Украины действуют аварийные отключения электричества.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для столицы Украины. По данным властей, в городе ожидаются сильные морозы, особенно в ночные часы.

7 февраля атомщики вынужденно снизили мощность всех атомных электростанций на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго».

Ранее на Украине вышли из строя ключевые энергетические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».
 
