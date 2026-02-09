Размер шрифта
Общество

Россияне уже начали бронировать отели на следующие новогодние каникулы

OneTwoTrip: россияне уже начинают бронировать отели на новогодние каникулы
Yellowj/Shutterstock/FOTODOM

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил «Газете.Ru», что россияне уже начинают оформлять бронирования на зимние каникулы 2026–2027, и рассказал, куда собираются россияне.

Как сообщили аналитики, большинство туристов все же планирует новогодний отдых незадолго до праздников: в сезон 2025–2026 32% заказов были оформлены за 2–7 дней до поездки, 23% — за 8–30 дней, а 10% — и вовсе всего лишь за день. Более чем за 180 дней задумывались о зимнем отдыхе всего 1% клиентов сервиса.

Тем не менее некоторые россияне уже забронировали гостиницы в России на следующий Новый год и каникулы. Например, двое путешественников планируют провести три ночи в трехзвездочном отеле в Тюмени за 27 300 рублей, в эту сумму входят только завтраки. Один клиент сервиса будет встречать новогоднюю ночь в четырехзвездочной гостинице в Москве: номер с двухразовым питанием был забронирован за 12 800 рублей. А компания из четырех человек планирует встретить 2027 год в трехзвездочном отеле в Чебоксарах; номера на сутки стоили 6 800 рублей, в цену входят завтраки.

Нашлись и первые ранние заказы за границей. Один путешественник собирается в самом начале следующего года в Мадрид: номер в четырехзвездочном отеле на три дня обошелся ему в 27 500 рублей, питание в стоимость не включено. Двое россиян забронировали с первого января на пять дней трех звездочную гостиницу в Ко Самете в Таиланде за 25 500 рублей, питание также не включено. А семья из четырех человек (с двумя детьми) 5 января остановится в Гонконге в четырехзвездочном отеле без питания за 24 400 рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда лучше бронировать апартаменты, а не отель.
 
