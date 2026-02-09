Еще в двух городах Украины прогремели взрывы

На Украине произошли взрывы в Одессе и Конотопе

На Украине произошли взрывы в Одессе и Конотопе, пишут СМИ республики.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сейчас воздушная тревога действует в Сумской (там расположен Конотоп), Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

На этом фоне одесские паблики сообщили о взрывах и пожаре в городе после налета беспилотников. В городе работает система ПВО (противовоздушной обороны).

Накануне вечером с разницей в несколько часов в Киеве прогремели две серии взрывов. Мэр города Виталий Кличко заявил об ударе баллистических ракет и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

