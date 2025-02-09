9 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Российские пилоты, бортпроводники и другие сотрудники гражданской авиации отмечают 9 февраля свой профессиональный праздник. Православные верующие вспоминают в этот день святителя Иоанна Златоуста. И, конечно, многие не откажутся отметить сегодня День пиццы. Какие еще даты и праздники приходятся на 9 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 февраля

День работника гражданской авиации

Профессиональный праздник отмечают 9 февраля пилоты, бортинженеры, механики, бортпроводники, диспетчеры и все, кто обеспечивает перелеты пассажиров и грузов, следит за безопасностью полетов и занимается обслуживанием воздушных судов и аэропортов.

Праздник был официально установлен в 2013 году указом президента. Выбор даты связан со знаковым событием в истории гражданской авиации: 9 февраля 1923 года в СССР было принято постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Оно положило начало гражданским авиаперевозкам в стране. Первым пассажирским маршрутом стала воздушная линия Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 км.

Международный день стоматолога

Это неофициальный праздник всех стоматологов, в России его начали отмечать недавно. Он приурочен ко дню памяти святой мученицы Аполлонии Александрийской, которая почитается католиками. Святую считают покровительницей стоматологов.

Кстати, стоматология — один из древнейших разделов медицины. На территории Пакистана ученые обнаружили останки людей, живших в VI—IV веках до нашей эры. В их зубах были высверлены почти идеальные отверстия диаметром 1-3 мм.

«Отцом современной стоматологии» называют французского хирурга Пьера Фошара, автора трактата о зубах — первого руководства по зубоврачеванию.

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Международный день пиццы

Гурманы каждый год 9 февраля отмечают День пиццы. Предположительно, блюдо придумали в Неаполе в 1830-х, хотя прообраз пиццы готовили еще в древние времена.

Изначально пиццу делали в виде круглой дрожжевой лепешки, для начинки использовали томатный соус и сыр, иногда другие ингредиенты: мясо, грибы, овощи. Сейчас пицца может быть и овальной, и прямоугольной формы. Есть закрытые пиццы, которые внешне напоминают большие чебуреки. Начинкой для пиццы могут быть и фрукты, и морепродукты, и колбасные изделия. Пицца популярна во многих странах — отсюда и многообразие ее рецептов.

Как приготовить пиццу не хуже итальянского шефа Свежая моцарелла, сладкие томаты, пышное хрустящее тесто, — такой должна быть идеальная пицца... 06 ноября 14:25

День рождения волейбола

9 февраля считают днем рождения волейбола. Изобрел популярную игру преподаватель физического воспитания из штата Массачусетс Уильям Морган. В 1895 году он попробовал объединить баскетбол, гандбол и бейсбол и предложил своим воспитанникам сыграть в мяч через сетку, натянутую на высоте 196 см от пола. Новую игру Морган назвал минтонет. Позже она была переименовала в волейбол: «at the volley» — на лету и «ball» — мяч.

С начала XX века волейбол стал набирать популярность во многих странах, а в 1964 году вошел в программу Олимпийских игр.

Церковные праздники 9 февраля

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

В этот день Русская православная церковь поминает всех пострадавших в период гонений за веру Христову после революции 1917 года. По данным на 2025 год, в списке более 3000 имен. Поминовение совершается в ближайшее к 7 февраля воскресенье. В 2025 году это 9 февраля.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский — один из трех вселенских святителей, который почитается наряду со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился в Антиохии около 347 г. в семье чиновника. Юноша рано обратился к изучению Священного Писания. Он учился у лучших философов и риторов своего времени. Когда у Иоанна скончалась мать, он принял иночество. Четыре года святой провел в пустыне, где создал многие свои труды.

В 368 г. Иоанн был рукоположен в пресвитеры, на него была возложена обязанность проповедовать Слово Божие. Благодаря уникальным ораторским качествам он получил от паствы прозвище Златоуст.

В 397 г. Иоанн Златоуст становится архиепископом Константинопольским. Но у него были сложные отношения с императорским двором. В 404 году святитель Иоанн был изгнан из столицы. Находясь в ссылке в Армении, святой написал более 200 писем епископам и всем страждущим, утешая и поддерживая своих приверженцев. Вскоре Иоанн слег от тяжелой болезни. Однако его враги не унимались и постановили перевести святого на новое место ссылки. В пути святитель Иоанн Златоуст подвергался издевательствам своих стражей. Силы покинули его, и 14 сентября 407 года он скончался.

Святитель Иоанн Златоуст был похоронен в городе Команы, близ Сухума. Спустя три десятилетия его мощи были перенесены в Константинополь. Произошло это 9 февраля по новому стилю 438 года.

Неделя о мытаре и фарисее Важный день в православном календаре, хоть к праздникам он и не относится. Неделя о мытаре и фарисее, которая выпадает в этом году на 9 февраля, — первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту. В храмах начинаются богослужения с использованием песнопений Постной Триоди.



Под «неделей» в данном случае имеется в виду воскресенье, именно так в церковном уставе принято называть воскресные дни.

День святого Марона

9 февраля католическая церковь почитает святого Марона, который жил в IV—V веке. Марон вел жизнь отшельника в Сирии, на правом берегу реки Оронт. Местом своего обитания он выбрал вершину горы, где когда-то приносились языческие жертвы. Он сделал ее местом служения Богу. Множество людей шли к нему, чтобы получить помощь. Святой молитвой исцелял телесные и душевные болезни. После смерти святого Марона на месте его подвижничества был воздвигнут монастырь.

День святой Аполлонии Александрийской

Святая Аполлония — раннехристианская мученица, которая пострадала во времена гонения христиан императором Децием. Язычники подвергли Аполлонию жестоким пыткам, чтобы она отреклась от христианства. Ее били по лицу, из-за чего Аполлония лишилась зубов. Враги грозились сжечь женщину живьем. Помолившись, Аполлония сама прыгнула в огонь и сгорела.

close Максим Блинов/РИА Новости

9 февраля католическая церковь также чтит память • святого Тейло;

• святого Ансберта Руанского;

• блаженной Анны Катерины Эммерих.

Народные праздники и приметы 9 февраля

Златоустьев огонь

Народный праздник, посвященный Иоанну Златоусту. С особым вниманием в этот день относились к домашнему очагу. Чтобы в семье было благополучие, нужно было разжечь печь особым образом: все поленья должны были загореться сразу. Для этого дрова тщательно просушивали. Огонь в очаге должен был гореть весь день.

На Златоустьев день не стоило дарить и принимать подарки, а также подолгу смотреться в зеркало. Острыми предметами нужно было пользоваться с осторожностью: порезаться или травмироваться в этот праздник было плохой приметой. На день Иоанна Златоуста читали заговоры от зубной боли, а также заговоры на успех.

Приметы

Если стекла запотели — это к теплу.

Облака плывут против ветра — быть снегу.

Заостренные верхушки сугробов — к богатому урожаю.

Какие исторические события произошли 9 февраля

1529 г. — сторонники Реформации разграбили и осквернили Кафедральный собор в Базеле. Было повреждено значительное количество скульптур.



— сторонники Реформации разграбили и осквернили Кафедральный собор в Базеле. Было повреждено значительное количество скульптур. 1667 г. — заключено Андрусовское перемирие между Россией и Польшей, положившее конец русско-польской войне. По его итогам Киев и Левобережная Украина перешли под власть России.



— заключено Андрусовское перемирие между Россией и Польшей, положившее конец русско-польской войне. По его итогам Киев и Левобережная Украина перешли под власть России. 1849 г. — по предложению полководца Гарибальди в Риме была провозглашена республика.



— по предложению полководца Гарибальди в Риме была провозглашена республика. 1897 г. — состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи.



— состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1904 г. — легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой.



— легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой. 1943 г. — в результате Харьковской наступательной операции войска Воронежского фронта освободили Белгород от немецко-фашистских захватчиков.



— в результате Харьковской наступательной операции войска Воронежского фронта освободили Белгород от немецко-фашистских захватчиков. 1953 г. — на фоне разворачивавшегося в СССР «дела врачей» в советском посольстве в Тель-Авиве взорвана бомба.



— на фоне разворачивавшегося в СССР «дела врачей» в советском посольстве в Тель-Авиве взорвана бомба. 1996 г. — в Институте тяжелых ионов в Дармштадте объявлено об открытии 112-го элемента с атомной массой 285 — коперниция.

Дни рождения и юбилеи 9 февраля

9 февраля 1846 года родился Вильгельм Майбах, немецкий инженер-конструктор, который совместно с Готтлибом Даймлером изобрел первый мотоцикл, а также первый автомобиль под торговой маркой Mercedes.

9 февраля 1874 года родился Всеволод Мейерхольд, русский и советский театральный режиссер и актер, теоретик и практик театрального гротеска, создатель актерской системы «Биомеханика».

9 февраля 1887 родился Василий Чапаев, советский военачальник, красноармеец, герой Гражданской войны.

Кто отмечает дни рождения

63 года исполняется Алексею Пиманову, журналисту, телеведущему, режиссеру, продюсеру, сценаристу.

46 лет отмечает Ирина Слуцкая, фигуристка, двукратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр (2002 г.).

35 лет празднует футболист заслуженный мастер спорта России Федор Смолов.